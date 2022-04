5 thói quen nấu nướng có thể gây bệnh, tổn hại sức khỏe, thất thoát dinh dưỡng

Sau khi rửa, trên bề mặt thực phẩm chứa nhiều nước, nếu cho ngay vào chảo dầu nóng sẽ nhanh chóng bốc hơi và tạo ra một số lượng lớn các hạt mịn.

Khi phổi hít phải các hạt mịn này sẽ có hại, gây tăng nguy cơ ung thư phổi. Do đó, các nguyên liệu phải được làm ráo nước trước khi cho vào nồi. Cách làm này không chỉ giúp ngăn dầu bắn ra ngoài gây bỏng, mà còn làm giảm sự hình thành của các hạt mịn.

5. Dầu bốc khói mới cho đồ ăn vào xào nấu

Nếu không kiểm soát tốt nhiệt độ dầu khi nấu ăn, nó sẽ phá hủy các axit béo không no và vitamin C trong thực phẩm, đồng thời sinh ra các gốc tự do, làm cho da xỉn màu, thô ráp, thậm chí gây béo phì và các bệnh mãn tính.

Khi dầu bốc khói, nhiệt độ của nó đã vượt quá 200℃, khói dầu chứa rất nhiều chất độc hại như benzopyrene và hydrocacbon thơm đa vòng, không tốt cho sức khỏe. Vì thế, khi chế biến món ăn, nên làm nóng chảo rồi hãy cho dầu nguội vào, xào ở nhiệt độ thấp để làm chín món ăn từ từ. Nên chế biến thực phẩm bằng cách chần, hầm hoặc luộc.

Ngoài ra, khi nấu ăn, bạn nên bật máy hút mùi. Sau khi nấu xong tầm 10 phút hãy tắt máy hút mùi, đồng thời mở cửa ra vào và cửa sổ bếp, điều này giúp đẩy nhanh quá trình thải khí độc hại trong phòng bếp ra ngoài. Không được sử dụng lại nhiều lần dầu thừa sau khi chiên vì chúng chứa nhiều axit béo xấu và các sản phẩm oxy hóa, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.