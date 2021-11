5 thói quen hằng ngày có thể dẫn đến bệnh tiểu đường, phải bỏ ngay

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, bệnh tiểu đường là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ, và nếu bạn nghĩ mình không có nguy cơ mắc bệnh, hãy xem xét các thói quen hằng ngày của bạn.

Bạn có bắt đầu mỗi giờ nghỉ trưa với một lon nước ngọt trên tay không? Bạn đã ở trên ghế bao nhiêu giờ trong một ngày?

Dưới đây là những thói quen hằng ngày khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, do các bác sĩ cho biết, theo Eat This, Not That!

Không uống đồ uống có hàm lượng fructose cao

Tiến sĩ Deena Adimoolam, một bác sĩ nội tiết được đào tạo tại Yale, chuyên về bệnh tiểu đường, thực phẩm làm thuốc và sức khỏe trao đổi chất, cho biết: “Tiêu thụ thực phẩm và đồ uống (đặc biệt là nước ngọt) với xi rô ngô có hàm lượng fructose cao là thói quen xấu số 1”.

"Chúng tôi biết rằng xi rô ngô có hàm lượng fructose cao dẫn đến tình trạng kháng insulin trở nên tồi tệ hơn (và kết quả là lượng đường trong máu cao hơn) có thể thúc đẩy sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2", tiến sĩ Adimoolam nói thêm.