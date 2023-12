5 thói quen giúp tránh cao huyết áp, hạ axit uric

Khi bạn căng thẳng, các hormone do cơ thể con người tiết ra sẽ gây co mạch và tăng huyết áp ngay lập tức. Do đó chúng ta cần thư giãn bản thân và thư giãn cơ thể thông qua luyện tập, hít thở sâu.

Hạn chế ăn mặn

Muối ăn chứa một lượng lớn natri, ăn quá nhiều sẽ có hại cho việc kiểm soát huyết áp. Đồng thời, ăn quá mặn sẽ ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của thận, gây cản trở đào thải axit uric.

Vì vậy, chúng ta nên chú ý đến lượng muối ăn vào, đặc biệt là muối chứa trong các loại thực phẩm.