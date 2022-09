5 thói quen ăn trưa hại sức khỏe, nhất là vòng eo nhiều người mắc phải

Thói quen ăn uống, những thứ đã ăn sâu vào tiềm thức mà chúng ta hầu như không nhận thấy rằng chúng ta đang thực hiện chúng — đóng một vai trò không hề nhỏ trong việc duy trì sức khỏe và cân nặng của bạn. Dù bạn có cố gắng ăn uống lành mạnh hoặc ăn kiêng mà vẫn giữ những thói quen ăn uống xấu thì mọi nỗ lực cũng đều là vô ích.



Do đó, nếu xác định được những thói quen ăn uống không lành mạnh đó, bạn hoàn toàn có thể thay đổi diễn biến sức khỏe của mình để tốt hơn. Chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen ăn uống không tốt cho sức khỏe này hàng ngày là bạn có thể đạt được một cơ thể khỏe mạnh với chiếc bụng phẳng hơn ngay lập tức!



Từ trước tới nay, chúng ta chỉ thường hay nói đến vai trò của bữa sáng và bữa tối đối với sức khỏe, vòng eo, vậy còn bữa trưa thì sao? Bữa trưa là bữa ăn quan trọng đối với tất cả mọi người. Nó cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng để giữ cho cơ thể và não bộ hoạt động hiệu quả suốt buổi chiều. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu những thói quen ăn trưa hại sức khỏe, nhất là vòng eo nhiều người mắc phải mà bạn nên chú ý.



1. Bạn ăn trưa quá nhanh



Nếu cơ thể bạn có một khuyết điểm lớn, thì đó chính là: Phải mất 20 phút để dạ dày báo cho não biết rằng nó đã đủ (đầy).



Nhiều người do lịch trình làm việc hoặc cuộc sống quá bận rộn khiến họ không có nhiều thời gian để ăn trưa. Do đó, cố gắng kết thúc bữa ăn thật nhanh chóng là điều thường thấy trong cuộc sống hiện đại, nhất là đối với dân văn phòng. Tuy nhiên, thói quen ăn trưa này lại có thể khiến bạn nạp vào cơ thể nhiều thức ăn hơn sức chứa của dạ dày. Điều này diễn ra trong thời gian dài, cộng với ảnh hưởng của thói quen ngồi nhiều có thể khiến cân nặng của bạn ngày một tăng cao và dẫn tới nhiều căn bệnh khác nữa.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho thấy những người ăn chậm tiêu thụ ít hơn 66 calo mỗi bữa, nhưng so với những người ăn nhanh, họ cảm thấy như mình đã ăn nhiều hơn. Có thể nhiều người sẽ cảm thấy con số 66 calo chẳng lớn là bao nhưng nếu bạn làm được điều đó (ăn chậm) mỗi bữa, bạn sẽ giảm được hơn 20 pound (hơn 9kg) một năm!

2. Ăn trưa ngay tại bàn làm việc

Bạn có thể nghĩ điều đó có lợi cho việc trả lương theo giờ hoặc để chứng tỏ bản thân với sếp, nhưng ăn trưa tại bàn làm việc không mang lại lợi ích gì cho vòng eo và sức khỏe của bạn. Và bạn không phải là người duy nhất làm điều này bởi nhiều nhân viên văn phòng cũng làm điều tương tự.

Và theo nghiên cứu do NPD group thực hiện, khoảng 62% các giáo sư/chuyên gia ở Hoa Kỳ đang ăn trưa ngay trên bàn làm việc. Theo một đánh giá năm 2013 trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, vấn đề là bạn đang ăn một cách mất tập trung, điều này có thể khiến bạn tiêu thụ nhiều hơn 50% lượng calo so với dự định.

Thay vào đó, hãy nghỉ làm một phút và dùng bữa trong phòng giải lao, tại một công viên gần đó, hoặc thậm chí tại một nhà hàng.

3. Bạn vừa ăn trưa vừa nhìn màn hình máy tính, điện thoại