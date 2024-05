5 thay đổi lớn nhất dành cho iPhone 16 Pro Max

Theo tin tức rò rỉ, Apple sẽ bổ sung một mẫu cao cấp hoàn toàn mới của dòng iPhone 17 vào năm 2025. Do đó, năm nay có thể là thời điểm để Táo khuyết ra mắt phiên bản “Pro Max” đột phá nhất từ trước đến nay – một phiên bản iPhone 16 vượt trội so với các phiên bản khác về cả kích thước và hiệu năng.

iPhone 16 Pro Max sẽ có nhiều nâng cấp đột phá. Ảnh: REUTERS

Kích thước lớn hơn

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 16 Pro Max sẽ tăng kích thước, có khả năng trở thành chiếc iPhone lớn nhất từ trước đến nay của Apple. Thiết bị sẽ có kích thước cao và rộng hơn so với iPhone 15 Pro Max ra mắt năm ngoái.

Trong khi độ dày sẽ được giữ nguyên thì trọng lượng iPhone 16 Pro Max sẽ tăng nhẹ do so với 15 Pro Max do kích thước lớn hơn.

iPhone 16 Pro Max sẽ có kích thước cao và rộng hơn so với iPhone 15 Pro Max. MacRumors

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần tăng kích thước iPhone đầu tiên kể từ dòng iPhone 12. Nhưng điều này cũng chưa hẳn sẽ làm hài lòng tất cả mọi người, nhất là những người dùng thích một chiếc iPhone nhỏ gọn hơn.