5 thành viên TWICE, Red Velvet và BLACKPINK khiến Knet tò mò về chuyện tình cảm nhất ở thời điểm này: 'Họ đang hẹn hò với ai?'

Làng nhạc Kpop mới đây vừa được chứng kiến sự ra đời của một cặp đôi mới khi Joy (Red Velvet) và Crush xác nhận đang hẹn hò. Theo thông tin từ báo chí Hàn Quốc, cặp đôi cách nhau 4 tuổi này quen biết sau khi có dịp hợp tác trong ca khúc "Mayday" vào tháng 5 năm 2020, để rồi dần phát triển từ tiền bối - hậu bối trong ngành sang mối quan hệ yêu đương.

Sau khi SM Entertainment và P-NATION lên tiếng xác nhận, cả Joyvà Crushđều đăng tải những bức tâm thư cá nhân gửi đến người hâm mộ, không quên gửi lời xin lỗi đến các fan vì tin tức bất ngờ này. Đây là lần đầu tiên Red Velvet có một thành viên công khai hẹn hò dù nhóm đã ra mắt được hơn 7 năm, và chuyện tình cảm của họ đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc không chỉ từ người hâm mộ mà còn từ đông đảo cư dân mạng Hàn Quốc.

Cũng từ tin tức hẹn hò khá bất ngờ của Joy, netizen Hàn đã sôi nổi thảo luận về đời sống tình cảm của bộ 3 girlgroup hàng đầu gen 3, cũng là 3 nhóm nữ đình đám của BIG 3, bao gồm TWICE, Red Velvet và BLACKPINK. Tính đến thời điểm này, đã có tổng cộng 6 lần chuyện tình cảm của TWICE, Red Velvet và BLACKPINK được công khai với dư luận, trong đó TWICE có 3 lần, BLACKPINK 2 lần và Red Velvet 1 lần.

Jihyo - Kang Daniel: Xác nhận hẹn hò vào tháng 8 năm 2019 và chia tay vào tháng 11 năm 2020.

Momo - Kim Heechul: Xác nhận hẹn hò vào tháng 1 năm 2020 và chia tay vào tháng 7 năm 2021.