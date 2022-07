5 'thành viên hụt' BLACKPINK: Người mãi chật vật, người nhanh tỏa sáng

Euna Kim

Được YG tuyển chọn từ chương trình Kpopstar K2, Euna Kim là một trong những gương mặt nằm trong dự án PINK PUNK. Thế nhưng, không chờ được đến thời điểm ra mắt, năm 2013 Euna rời YG với lý do muốn tập trung vào việc học.



Euna thời điểm còn thi tuyển thực tập sinh YG

Rời YG, Euna Kim gặp nhiều khó khăn khi hoạt động nghệ thuật, liên tục thay đổi nhóm nhạc. Năm 2015, Euna hoạt động cùng The Ark nhưng không được bao lâu thì nhóm tan rã. Cô nàng tiếp tục tham gia Unpretty Rapstar 3 và The Unit nhưng đều không gặp may mắn.

Năm 2018, Euna Kim ra mắt nhóm nhạc hai người KHAN nhưng chỉ được 2 năm, đến 2020 nhóm tan rã. Hiện tại Euna Kim đã lập gia đình tại Mỹ.



Nhóm nhạc KHAN

Jang Hanna

Jang Hanna trở thành thực tập sinh của YG Entertainment sau khi lọt top 10 chương trình Superstar K3 và nằm trong dự án PINK PUNK, nhưng may mắn đã không mỉm cười với cô nàng.

Jang Hanna rời YG Entertainment vào năm 2017, sau 4 năm thực tập, khi này BLACKPINK đã ra mắt được một năm.



Jang Hanna được YG tuyển chọn sau khi tham gia Kpopstar K3