5 tháng giảm liên tiếp, vàng yếu ớt trước 'bàn tay sắt' của Fed

Đến 19h30 (ngày 2/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giớ giao ngay đạt 1.705 USD/ounce, giảm 0,46%, tương đương giảm 8 USD so với 24h qua và giảm 3,7%, tương đương giảm 66 USD trong vòng môt tháng. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex New York giao dịch lần cuối trong tuần ở mức 1.715 USD/ounce. Quy đổi ra giá vàng hiện tại khoảng 49,8 triệu đồng/lượng, giảm 234.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Đồng USD đang tác động mạnh mẽ lên giá vàng, khiến giá vàng kết thúc tháng 8 giảm sâu, đánh dấu tháng thứ 5 giảm giá liên tiếp. Đồng USD vẫn giữ giá ở mức cao nhất trong 20 năm, sau bài phát biểu về triển vọng kinh tế Mỹ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ 6 tuần trước. Kết thúc tháng, giá vàng kỳ hạn tháng 12 giảm xuống dưới 1.800 USD/ounce và được giao dịch lần cuối ở mức 1.722,50 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới 24h qua

Tuy nhiên, tin tốt cho vàng là nó không có khả năng giảm sâu hơn nữa vì phần lớn rủi ro giảm hiện hữu với vàng suốt một tuần qua, Suki Cooper, nhà phân tích kim loại quý tại Standard Chartered cho biết.