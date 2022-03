5 tác hại khi ăn quá nhiều cam quýt tăng sức đề kháng mùa dịch

4. Tạo sỏi tiết niệu, sỏi thận

Ăn 2 - 3 quả cam mỗi ngày có thể đáp ứng đủ nhu cầu vitamin C hằng ngày cho cơ thể. Nếu ăn quá no, khi bổ sung nhiều vitamin C, axit oxalic chuyển hóa trong cơ thể sẽ tăng cao, dễ gây sỏi tiết niệu, sỏi thận.

5. Gây hại cho răng miệng trẻ

Ngoài ra, ăn quá nhiều cam cũng có hại cho miệng, răng và niêm mạc dạ dày của trẻ. Nếu trẻ ăn quá nhiều cam, nhiệt lượng sinh ra sẽ không thể chuyển hóa thành chất béo và tích trữ trong cơ thể, cũng như không kịp tiêu hóa.

Những chú ý khác khi ăn cam quýt

Những người có chức năng tiêu hóa kém nếu ăn quá nhiều cam quýt rất dễ mắc các bệnh về dạ dày. Tiêu thụ quá nhiều trái cây họ cam quýt có thể gây ra các triệu chứng như vàng da.

- Cam quýt và sữa không nên ăn cùng nhau