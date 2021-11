5 sự thật về dầu gội đầu

Nếu đã tìm thấy loại dầu thích hợp với tóc của mình bạn không nên từ bỏ nó.

3- Dùng mãi một loại dầu gội, tóc sẽ bị quen, không còn tác dụng nữa. Cần đổi sang một nhãn hiệu khác? Đó là tư vấn được gây dựng nên bởi các nhà quảng cáo thập kỷ 90. Dầu gội không phải là thuốc kháng sinh để khiến cơ thể "nhàm thuốc". Nếu đã tìm thấy loại dầu thích hợp với tóc của mình bạn không nên từ bỏ nó.

4-Dùng dầu gội trẻ em an toàn cho tóc người lớn và tóc sẽ mềm như tóc baby? Các nhà quảng cáo còn cố thuyết phục "dầu gội baby thích hợp với da dầu nhạy cảm". Trên thực tế nếu tóc bạn đang có hóa chất nhuộm, ép, uốn, gel, mousse… thì dầu gội trẻ em không đủ để làm sạch tóc. Nếu da đầu nhạy cảm thì nó có thể phản ứng ngay cả khi bạn gội với nước lã.

5-Dầu gội đắt tiền sẽ khắc phục được mái tóc yếu. Dầu gội chỉ khiến mái tóc mềm mại và óng ả hơn thôi. Mái tóc yếu rụng của bạn cần bổ sung dinh dưỡng cả từ phía trong qua khẩu phần ăn và thuốc uống. Việc đắp mặt nạ và dưỡng có tác động đáng kể vào chân tóc. Giữ tóc trong môi trường sạch cũng là yếu tố quan trọng.

