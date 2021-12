5 sự kiện nổi bật nhất thị trường ô tô Việt năm 2021

Trong tháng 12 cuối cùng của năm 2021, VinFast cho biết sẽ giao khoảng 100 xe VF e34 đến các đại lý và tăng lên 2.000 xe/tháng vào năm 2022. VinFast cho biết con số này còn giới hạn vì nguồn linh kiện hạn chế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

2. Doanh số toàn thị trường sụt giảm sâu nhất trong 7 năm qua

Tháng 8/2021, VAMA báo cáo doanh số cả tháng là 7.714 xe, mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua. Nguyên nhân là do nhu cầu suy giảm kết hợp thêm việc giãn cách xã hội kéo dài khiến doanh số thị trường ô tô xuống thấp chưa từng có.

Tuy nhiên, xét doanh số cộng dồn cả năm, toàn thị trường lại tăng trưởng dương so với năm 2020. Được biết, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 11/2021 tăng 3% so với 2020. Xe ô tô du lịch giảm 4%; xe thương mại tăng 23% và xe chuyên dụng tăng 47% so với năm 2020.

3. Số lượng xe mới ra mắt nhiều kỷ lục

Trong năm qua, số lượng xe mới ra mắt nước ta cũng tăng đột biến và dàn trải ở hầu hết các phân khúc hay kiểu dáng. Tuy nhiên, phân khúc crossover/SUV đô thị bùng nổ với sự gia nhập của hàng loạt mẫu xe mới như Mazda CX-3, Mazda CX-30, Kia Sonet hay Toyota Raize,...