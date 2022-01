5 sao nữ nghiện khoe body gợi cảm trong showbiz Việt

Trà Ngọc Hằng

Trà Ngọc Hằng từng là người mẫu có tiếng trong showbiz và giành nhiều giải thưởng danh giá trong nghề. Cô cũng đạt được nhiều thành công nhất định khi lấn sân sang ca hát. Tuy nhiên sau khi sinh con gái, Trà Ngọc Hằng đã giảm bớt công việc và tập trung kinh doanh shop thời trang. Hiện tại cô đang làm mẹ đơn thân.

Ở tuổi 33, Trà Ngọc Hằng vẫn tự tin diện những trang phục táo bạo, khoe vóc dáng nóng bỏng của một người mẫu đỉnh cao một thời.

Theo dõi trang cá nhân của Trà Ngọc Hằng, dễ thấy cô không ngại chia sẻ những hình ảnh gợi cảm, nhất là khi diện trang phục bikini. Sở hữu vóc dáng đầy đặn khỏe khoắn và số đo 3 vòng chuẩn, Trà Ngọc Hằng luôn tự tin khoe hình thể trong mọi bức hình.

Chia sẻ về thói quen giữ dáng, Trà Ngọc Hằng cho biết cô thường xuyên ăn chay kết hợp với việc tập gym, yoga. Hàng ngày, Trà Ngọc Hằng đều bổ sung nhiều loại vitamin để tăng cường sức khỏe và làm đẹp da.

MV 'Em muốn anh đưa em về' của Hồ Ngọc Hà

Your browser does not support the video tag.

Anh Thư

Ảnh: FBNV