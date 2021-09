5 sao nam quyến rũ, bất chấp tuổi tác trên màn ảnh

Idris Elba – 49 tuổi

Nam diễn viên Idris Elba là một trong những diễn viên da màu đắt giá nhất tại Hollywood. Tài năng diễn xuất của anh là không thể bàn cãi và đã được khẳng định qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như các series truyền hình gồm The Wire, Luther và Mandela: Long Walk to Freedom; vai diễn phản diện Brixton trong Fast and Furious: Hobb and Shaw hay gần đây nhất là vai ác nhân Bloodsport trong The Suicide Squad (tựa Việt: Suicide Squad – Điệp vụ cảm tử).

Bên cạnh là một diễn viên, anh còn là một nhà sản xuất. Idris Elba từng được 4 đề cử Quả cầu vàng và 5 đề cử Primetime Emmy cho những cống hiến của mình. Nam diễn viên người Anh này được tạp chí People bầu chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất 2018. Kể từ năm 1986 đến nay, ngoài Denzel Washington, Idris Elba là người da màu thứ hai nhận danh hiệu này của tạp chí này.

Hugh Jackman – 53 tuổi

Hugh Jackman là tên tuổi lớn của điện ảnh Úc nói riêng và Hollywood nói chung. Danh tiếng của Hugh Jackman nổi bật từ lĩnh vực phim thương mại lẫn phim hàn lâm, thậm chí lấn sang cả sân khấu. Tên tuổi của anh đã gắn liền với vai diễn dị nhân Wolverine của loạt phim X-Men.