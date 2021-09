5 sai lầm khi sử dụng kem chống nắng của chị em

Không để ý tới hạn sử dụng

Nhiều người nghĩ kem chống nắng chả hạn nên tiếc và tiết kiệm dùng 1 lọ hết năm này qua năm khác. Bạn nên nhớ nếu đã mở nắp rồi thì hầu hết hạn của nó chỉ được từ 1 năm đến 1,5 năm là cùng. Nếu cứ cố thoa kem hết hạn thì kem chống nắng không thể đảm bảo khả năng bảo vệ da của bạn khỏi tác hại của tia UV.

Kem chống nắng không ngăn chặn 100 % tia cực tím

Nhiều người nghĩ bôi kem chống nắng toàn thân rồi thì tha hồ hoạt động ngoài trời mà không cần sử dụng mũ, kính, quần áo chống nắng. Đấy là sai lầm vì không có kem chống nắng nào có thể ngăn chặn 100% tia UV. Bạn nên tránh ra ngoài vào thời điểm chỉ số UV đạt đỉnh trong ngày (10h sáng tới 2h chiều).

