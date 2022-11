5 quy tắc dạy con của quốc gia này sẽ khiến bất kỳ phụ huynh nào cũng phải thức tỉnh: Điều cuối cùng rất quan trọng

5. Dạy trẻ biết thể hiện giá trị bản thân

Có một câu chuyện nhỏ khiến chúng ta lặng người suy nghĩ. Câu chuyện như sau: Một người đàn ông nọ đang tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần, bỗng tiếng chuông cửa reo vang. Hóa ra, có một cô bé Ấn Độ khoảng 8 tuổi đang cầm một cuốn sách trên tay vào nói: "Thưa ông, cháu sẽ làm phiền ông trong vài phút. Đây là cuốn sách do cháu xuất bản".

Dù có một chút khó chịu nhưng người đàn ông vẫn bất ngờ và tò mò trước hành động của cô bé. Ngay sau đó, cô bé đã kể lại lý do tại sao mình tạo ra cuốn sách và dự định sử dụng số tiền bán sách để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ra sao. Cô bé đứng nói một lèo trong 5 phút rồi chốt hạ: "Ngài có thể mua một quyển sách không ạ?". Và người đàn ông không thể chối từ bởi cô bé để lại ấn tượng quá đặc biệt.



Dạy trẻ biết thể hiện giá trị bản thân là điều mà cha mẹ Ấn Độ luôn chú trọng. (Ảnh minh họa)

Cuốn sách đó khá sáng tạo, đó là một bức tranh do chính cô bé vẽ kèm theo dòng chữ in có lẽ do bố mẹ đã giúp đỡ. Chất lượng của tác phẩm tuy không thể so sánh với sách trên thị trường nhưng cô bé đích thân sáng tạo nội dung, đi chào hàng, tự bán sản phẩm do chính mình làm ra. Cô bé đã tạo ra cuốn sách bằng tất cả tâm huyết.

Qua câu chuyện nhỏ, chúng ta đều nhận thấy rằng, người Ấn Độ có cách giáo dục con rất khác biệt. Họ dạy con sự dũng cảm, dám "bán" giá trị bản thân và chất xám của mình. Bởi nếu ngay từ nhỏ, đứa trẻ làm những điều nhỏ như tự đi thuyết phục người khác mua sách của mình, tự quảng bá bản thân thì chắc chắn trong tương lai sẽ nhận được nhiều cơ hội hơn so với những người khác.

Theo Phụ nữ Việt Nam