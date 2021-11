5 phim Hàn dở nhất năm 2021: 'Penhouse 3' cũng bị điểm mặt chỉ tên!

Nhận được 17 trên 200 phiếu bầu, Lost đứng thứ ba trong danh sách những bộ phim truyền hình Hàn Quốc tệ nhất năm 2021. Bộ phim là câu chuyện về một hồn ma nhà văn 40 tuổi Bujung do Jeon Do Yeon thủ vai – một người luôn nghĩ mình không làm được gì và chàng trai 27 tuổi luôn lo sợ tuổi trẻ sớm kết thúc Kangjae (Ryu Jun Yeol). Tổng thể bộ phim được đánh giá là u sầu và không có sự tiến triển trong kịch bản, đó chính là lý do bộ phim nhận về nhiều phản ứng không mấy tích cực từ phía khán giả. Tuy nhiên, nam chính Ryu Jun Yeol lại cho rằng phải có những bộ phim như vậy để kích thích sự phát triển của khán giả.

Poster phim Lost

2. The Penhouse: War In Life

Việc bộ phim truyền hình đình đám Penhouse nằm trong danh sách này không khỏi khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nhận được 43 phiếu bầu từ người trong ngành, Penhouse cán đích ở vị trí thứ hai trong danh sách những bộ phim truyền hình dở tệ. Mặc dù nhận được nhiều phản ứng tích cực trong mùa một và mùa hai nhưng mùa ba của bộ phim lại bị đánh giá là dài lê thê và người xem đã chán ngán với việc các nhân vật chính cứ chết rồi lại hồi sinh.