5 nguyên tắc nuôi dạy con trai cha mẹ cần nhớ kỹ

Nhiều bậc cha mẹ than phiền rằng nuôi con trai mệt hơn con gái rất nhiều. Các bé trai thường hiếu động, không chịu nghe lời. Trên thực tế, sự phát triển trí tuệ và ngôn ngữ của bé trai chậm hơn so với bé gái. Cảm giác mệt mỏi khi nuôi dạy con trai có thể do cha mẹ chưa có phương pháp đúng đắn.

Để nuôi dạy con trai giỏi giang thành đạt, có nhân phẩm tốt, cha mẹ cần nhớ các nguyên tắc dưới đây.

1. Trao trách nhiệm cho con trai

Một cậu bé nọ ở Trung Quốc phàn nàn rằng bản thân mệt mỏi sau khi đi học cả ngày, về nhà còn bị mẹ yêu cầu phải rửa bát, nấu cơm, gập quần áo. Cậu bé phụng phịu cãi lại: "Con vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao mẹ bắt con làm nhiều vậy?".

Nghe con nói vậy, người mẹ từ tốn giải thích: "Cho dù con học rộng hiểu sâu, biết nhiều thứ ngôn ngữ thì con cũng cần trở thành một người sống có trách nhiệm với gia đình. Con cần phải biết chia sẻ công việc với mọi người".



Ảnh minh họa.