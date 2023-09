5 người xuất cảnh trái phép, bị đường dây buôn người tống tiền, tra tấn dã man

Ngày 7/9, tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người gồm: Trần Thiết Thoại (SN 1982); Huỳnh Thị Út (SN 1980) Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1967); Nguyễn Thanh Toàn (SN 1992) - cùng trú huyện An Phú, tỉnh An Giang và Trương Văn Chung (SN 1995, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, do không đủ điều kiện xuất cảnh, nhóm 5 người (từ nhiều tỉnh, thành phía Bắc) đã rủ nhau liên hệ với một đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép.

Anh N.V.T. (SN 1982, ngụ tỉnh Hải Dương) - 1 trong 5 nạn nhân cho hay, cả nhóm dự định qua Đài Loan tìm việc, được báo giá cho một chuyến vượt biên như vậy là 6.500 USD/người (khoảng 150 triệu đồng) và khi xuất cảnh được trót lọt an toàn thì mới phải chi trả.