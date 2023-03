5 người bị chém trước quán bar ở TP Huế: Bắt, khởi tố 3 người

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận, TP Huế), Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP Huế về hành vi cố ý gây thương tích.