5 ngôi sao sở hữu đế chế kinh doanh tỷ USD

Nữ diễn viên thành lập công ty sản xuất các sản phẩm chăm sóc trẻ em và phụ nữ The Honest vào năm 2012. Các sản phẩm của The Honest sản xuất đều thân thiện với môi trường, không gây kích ứng với làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ đã thu hút các bà mẹ bỉm sữa trên khắp Mỹ và châu Âu.

Kể từ năm 2015, công ty này đạt doanh thu bán lẻ hàng năm 1 tỷ USD, theo Business Of Fashion.

Simpson cho biết bí quyết thành công của cô là hiểu rõ phụ nữ muốn gì, chẳng hạn như "một thiếu nữ đang tìm kiếm một chiếc áo khoác denim mát mẻ trong trung tâm mua sắm, một cô gái ngoại cỡ tìm kiếm một chiếc váy đi chơi" và tạo ra những sản phẩm phù hợp với từng người.

5. Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey

Khi Oprah Winfrey kết thúc chương trình Oprah Winfrey Show nổi tiếng vào năm 2011 ở tuổi 57, bà không nghỉ hưu mà tiếp tục điều hành đế chế kinh doanh của mình và xây dựng được khối tài sản 3,5 tỷ USD.

Winfrey là Giám đốc điều hành của Harpo Studios do bà thành lập năm 1986. Harpo Studios là đồng sở hữu của Oprah Winfrey Network (OWN), một kênh truyền hình giải trí và phong cách sống nhắm đến khán giả da màu và The Oprah Magazine với 2,4 triệu độc giả hàng tháng, khiến nó trở thành một trong những tạp chí dành cho phụ nữ hàng đầu ở Mỹ, theo Forbes.

Ngoài truyền thông, Winfrey cũng kiếm được khối tài sản lớn từ những khoản đầu tư khôn ngoan của mình vào một số công ty tỷ USD như hãng thực phẩm giảm cân WW International, tập đoàn thực phẩm Thụy Điển Oenta.

Cùng nữ diễn viên Natalie Portman, cựu Giám đốc điều hành Starbucks Howard Schultz và rapper Jay-Z, Winfrey cũng là thành viên của hãng đầu tư Blackstone Group, công ty nắm giữ 10% cổ phần của OFast, một trong những tạp chí kinh doanh công nghệ có tiếng ở Mỹ.