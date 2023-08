5 nghệ sĩ K-pop từng vượt qua khủng hoảng 'biển đen im lặng'

Dù là một trong những nhóm nhạc K-pop hàng đầu thế giới nhưng BTS cũng 2 lần đối mặt với “biển đen im lặng”. Lần đầu tiên là tại Golden Disk Awards 2016. Khi mức độ nổi tiếng của BTS tăng cao, cuộc tẩy chay được cho là đã nổ ra do cuộc chiến giữa người hâm mộ BTS và EXO. Cộng đồng người hâm mộ cả hai đổ lỗi cho nhau và xảy ra xung đột trong suốt năm đó. Tại Melon Music Awards 2016, BTS lại phải đối mặt với một “biển đen im lặng” khác khi người hâm mộ tắt lightstick để bày tỏ sự phản đối và tẩy chay nhóm.

Seventeen vẫn còn là nhóm nhạc "tân binh" khi xảy ra vụ biển đen tại Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2015, nhưng không phải do sự ghét bỏ của khán giả. Khi đó nhóm chưa có lightstick chính thức riêng, nên một số fan của nghệ sĩ khác đã sử dụng lightstick của họ để ủng hộ nhóm tân binh. Tuy nhiên, phần lớn khán giả sau đó đã quyết định tắt lightstick của mình, tạo ra một “biển đen im lặng” đáng sợ. Bất chấp những thách thức, Seventeen hiện là một trong những nhóm nhạc thành công nhất K-pop. Họ được yêu thích nhờ âm nhạc và những màn trình diễn chuyên nghiệp.



Mới đây, dù đã có vị thế nhất định trong làng giải trí nhưng Bi Rain đã phải đối mặt với "biển đen im lặng" tại KCON LA 2023. Lý do chồng Kim Tae Hee phải hứng chịu sự ngó lơ của người xem là do cách điều hành và quản lý công ty của nam nghệ sĩ. Các nhóm nhạc do Bi Rain đào tạo đều có kết cục chung là rời công ty sau thời gian dài bị bỏ bê, vì nam ca sĩ quá tập trung cho sự nghiệp solo của mình. Điều này đã khiến công chúng không khỏi phẫn nộ, cho rằng Bi Rain đã xem thường sự cố gắng, nỗ lực và làm lãng phí thanh xuân của nhiều tài năng trẻ.

Theo VOV