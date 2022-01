5 ngành nghề tại Việt Nam khiến báo Mỹ phải "tò mò" tìm hiểu

Your browser does not support the audio element.

Trong sê-ri "So Expensive" (Rất đắt đỏ) mà tờ tin tức Business Insider (Mỹ) thực hiện, những thứ đắt giá hàng đầu thế giới đã được lý giải. Lụa tơ sen, trầm hương, tranh sơn mài và gà Đông Tảo của Việt Nam đã được đưa vào phân tích để độc giả thế giới hiểu tại sao những thứ này có giá rất đắt.

Hiện tại, Business Insider vừa bắt đầu tiến hành một sê-ri mới có tên "True Cost" (Giá thật) và ngay lập tức phân tích về giá trị bất ngờ của nền công nghiệp sản xuất các sản phẩm tóc tại Việt Nam. Nền công nghiệp ấy bắt đầu trước tiên ở những người chuyên đi thu mua tóc với câu rao quen thuộc "ai tóc dài, tóc rối bán không".