5 nét tướng của người phụ nữ "vượng phu ích tử", cả đời không bao giờ phải lo nghĩ tiền bạc

Trong nhân tướng học, nếu như người phụ nữ có đường lông mày rõ nét, sáng; sợi không quá thô hay quá đen, khoảng cách đều nhau thì đều có lộc về đường tài vận, sức khỏe tốt, lại thường gặp may mắn trong cuộc sống.

Những người này được xem là người giỏi về giao tế xã hội và có tài vận vô cùng tốt. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều cô gái sở hữu nét quý tướng này lại tìm mọi cách để làm cho khuôn mặt của mình trở nên thon gọn đi. Điều này không những gây ảnh hưởng đến cử động của khuôn mặt mà còn phá đi tướng tốt của họ.



Người phụ nữ có cằm rộng

Trong nhân tướng học những người này thường sở hữu từ hai căn nhà trở lên, cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn thứ gì và giàu có sung túc hơn người.

Theo nhân tướng học, thì người hông to có tài vận rất tốt. Có câu nói rằng: “mười người béo chín người giàu, người nào không giàu là do mông hóp” ý là nói những người hông to phúc phần giàu có hơn người.