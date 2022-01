5 món ăn truyền thống giàu ý nghĩa trong dịp Tết của người miền Bắc

Đây là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng và không thể thiếu trong mâm cỗ Tết miền Bắc. Màu đỏ tươi của xôi gấc tượng trưng cho sự may mắn, niềm vui đầu năm mới. Do vậy, trong mâm cơm ngày Tết, người miền Bắc luôn chuẩn bị món xôi gấc để thết đãi mọi người với mong muốn một năm mới nhiều điều may mắn sẽ đến.



Bánh chưng

Bánh Chưng là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm Tết. Giống như linh hồn của mâm cơm ngày tết vì chất liệu của bánh chưng là tinh hoa của trời đất. Bánh được làm từ gạo nếp, thịt lợn và đậu xanh, vì vậy đặc điểm đặc trưng của loại bánh này là hương vị thơm ngon, đậm đà của dân tộc. Một cặp bánh chưng xanh trong gói quà Tết có ý nghĩa mang lại sự thịnh vượng và may mắn trong năm mới.

Giò chả

Đây là món ăn quen thuộc mang đặc trưng ẩm thực Bắc. Với những nguyên liệu phổ biến như thịt lợn, mộc nhĩ, tiêu... cùng cách làm đơn giản, món ăn được nhiều người ưa thích bởi sự tươi ngon và hương vị có chút béo ngậy.