Trang Eat this not that đưa ra 5 món ăn nhẹ để tăng cơ bắp và giảm cân hiệu quả.

Món ăn nhẹ để tăng cơ bắp và giảm cân hiệu quả. Đồ họa: Thanh Thanh Cà rốt với sốt hummus và phô mai mozzarella Sốt hummus với nguyên liệu chính làm từ đậu gà nấu chín nghiền nhuyễn trộn với sốt bơ vừng, dầu ô liu, nước cốt chanh, muối và tỏi. Nên thưởng thức 2 muỗng canh sốt hummus với 2 thanh phô mai mozzarella và một ít cà rốt cắt nhỏ để có một bữa ăn nhẹ ít hơn 250 calo. 2 thìa hummus chứa khoảng 82 calo và cung cấp 3 gram protein, 2 gram chất xơ. Từ đó, tạo cảm giác no và thúc đẩy giảm cân. Salad cá ngừ Đây là món ăn nhẹ giúp bạn no lâu, giữ cho lượng đường trong máu ổn định. Đồng thời, giúp bạn tránh bị suy giảm năng lượng và cảm giác thèm ăn không lành mạnh. Điều này là do hàm lượng protein có trong món salad cá ngừ. Khi muốn tăng cơ bắp, protein rất cần thiết và đặc biệt hữu ích trong bữa ăn nhẹ để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Cá ngừ chứa axit béo omega-3 có tác dụng chống viêm, cải thiện sức mạnh cơ bắp và giúp giảm cân dễ dàng hơn. Trứng luộc Trứng là thực phẩm giúp giảm cân. Trứng ít calo và cung cấp 6 gram protein trong mỗi quả trứng. Điều này giúp bạn tăng cảm giác no. Hạt bí Hạt bí là món ăn nhẹ có thể ăn vào buổi tối. Hạt bí là nguồn cung cấp magiê, giúp thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. Ngoài ra, ngủ nhiều hơn có thể làm giảm lượng calo trong cơ thể. Hạt bí cũng chứa axit amin, leucine, cần thiết để kích thích sự phát triển và phục hồi cơ bắp. Sữa chua Hy Lạp nguyên chất Sữa chua Hy Lạp là món ăn nhẹ thích hợp để giảm cân. Loại sữa chua này chứa tỉ lệ calo và protein thích hợp cho một bữa ăn nhẹ giảm cân cũng như tăng cơ bắp.