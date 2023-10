5 mẹo tăng cảm giác no dù giảm lượng ăn

Trang Eat this not that đưa ra 5 cách tăng cảm giác no trong khi ăn ít hơn.

Cách tăng cảm giác no trong khi ăn ít hơn. Đồ họa: Thanh Thanh Thực hiện nhịn ăn gián đoạn Cách thích hợp để giảm lượng calo nạp vào cơ thể cũng như tránh cơn đói là thực hiện nhịn ăn gián đoạn. Đây là phương pháp ăn uống hạn chế thời gian, có nghĩa là ăn trong vòng 10 tiếng và nhịn ăn xuyên suốt 14 tiếng. Hạn chế thực phẩm chứa nhiều chất béo, đường, chế biến sẵn Các loại thực phẩm có sự kết hợp của thành phần như đường và carbohydrate tinh chế, chất béo và muối có thể kích hoạt ăn quá độ như khoai tây chiên, bánh quy, khoai tây chiên, bánh ngọt... Khi chúng ta ăn thực phẩm có nhiều đường và carbohydrate tinh chế sẽ kích hoạt phản ứng dopamine tạo cảm giác dễ chịu trong não. Khi phản ứng này giảm, chúng ta sẽ thèm những thực phẩm này nhiều hơn, dù không có cảm giác đói. Ngủ đủ giấc Ngủ đủ giấc đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát hormone và ngăn ngừa ăn quá nhiều. Giấc ngủ kém dẫn đến tăng hormone gây đói. Vì vậy, nên ưu tiên ngủ đủ giấc, khoảng 7-9 giờ mỗi đêm đối với người lớn. Điều này có thể giúp khôi phục lại sự cân bằng của các hormone gây đói, giúp duy trì cân nặng hợp lý và hạn chế ăn quá nhiều.Ăn nhẹ bằng táo Táo rất giàu chất xơ hòa tan pectin và nước. Đây là 2 thành phần giúp hạn chế cơn đói và tăng cường cảm giác no. 1 quả táo cỡ trung bình có khoảng 100 calo và 4,5 gram chất xơ. Đây là sự lựa chọn tiện lợi và bổ dưỡng khi muốn giảm lượng calo cho cơ thể. Uống nước trước bữa ănUống nước trước bữa ăn sẽ giúp bạn no lâu, đồng thời, giảm lượng calo tổng thể mà bạn bổ sung cho cơ thể.