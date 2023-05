5 mẫu sandal không bao giờ lỗi mốt khiến sao Hollywood mê mẩn

Sandal quai siêu mảnh được coi là "bảo bối" hack dáng của các mỹ nhân Hollywood. Thiết kế sandal này tạo hiệu ứng thanh thoát cho đôi chân, giúp "ăn gian" vài phân chiều cao. Ngay cả khi chọn những đôi sandal quai mảnh đế bệt/đế thấp, vóc dáng của chị em vẫn được "hack" tối ưu. Sandal quai siêu mảnh còn ghi điểm ở sự tinh tế và thanh lịch. Muốn nâng cấp phong cách mùa hè, chị em đừng bỏ qua thiết kế sandal này.

Sandal màu be

Bên cạnh sandal màu đen, sandal màu be cũng "lọt vào mắt xanh" của các mỹ nhân Hollywood. Sandal màu be ghi điểm ở sự trang nhã và không bao giờ lỗi mốt. Kiểu sandal này gần như có thể kết hợp với mọi kiểu trang phục, và nó giúp cân bằng set đồ. Từ đó, người diện sẽ có được outfit hài hòa và thanh lịch. Nếu muốn mặc đẹp mà không cần phải sắm quá nhiều giày dép, bạn nên ưu tiên sandal màu be để có thể kết hợp với tất cả các kiểu trang phục yêu thích.

Theo Phụ nữ Việt Nam