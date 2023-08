5 mẫu quần âu đang thịnh hành, nên sắm để mặc đẹp mỗi ngày

Quần âu màu đen là món thời trang hết sức quen thuộc với chị em. Tuy nhiên, kiểu quần này không bao giờ lỗi mốt và có xu hướng phủ sóng nhiều hơn trong mùa hè năm nay. Ưu điểm của quần âu màu đen là sự trang nhã và thanh lịch. Kiểu quần này rất dễ phối đồ. Bạn có thể kết hợp quần âu màu đen cùng áo sơ mi trắng, áo blouse tay bồng hoặc áo thun màu trung tính…, để tạo nên tổng thể trang phục đẹp mắt. Bên cạnh sự nhã nhặn, quần âu màu đen còn gây ấn tượng ở nét phóng khoáng, thời thượng, đặc biệt là khi bạn chọn phiên bản ống rộng.

Quần âu màu be

Được ưa chuộng không kém quần âu màu đen chính là phiên bản quần âu mang tông màu be. Món thời trang này có tác dụng "thắp sáng" cả tổng thể set đồ, từ đó vẻ ngoài của người diện thêm phần trẻ trung. Có nhiều cách để chị em diện quần âu màu be. Tuy nhiên, muốn ghi điểm tinh tế, hãy kết hợp quần âu màu be cùng với những kiểu áo như áo trắng, áo đen, hoặc áo màu pastel. Cách phối đồ này tạo nên bộ trang phục hài hòa, nhưng vẫn đảm bảo sự trẻ trung cho người diện. Không chỉ lý tưởng để mặc tới công sở, quần âu màu be còn giúp bạn ghi điểm sành điệu khi diện đi dạo phố.