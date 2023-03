5 mẫu áo tôn da trắng hồng, ai mặc cũng đẹp

Áo mang tông màu đỏ cũng là món thời trang chị em nên lưu tâm. Áo màu đỏ giúp vẻ ngoài của người diện thêm nổi bật và rạng rỡ. Kiểu áo này cũng tôn da tốt, tạo sự tươi tắn cho diện mạo. Bí kíp để nâng tầm vẻ sang trọng khi diện áo đỏ chính là tô son môi đỏ. Các nàng có thể biến hóa style với những công thức phối đồ như: áo tank top đỏ + quần jeans phảng phất nét retro, hay bộ đôi áo thun đỏ + quần da cá tính.

Áo màu xanh than

Dù không phủ sóng như áo trắng hay áo mang tông màu pastel, những chiếc áo màu xanh than vẫn có vị trí nhất định trong tủ đồ của quý cô sành điệu. Áo xanh than gây ấn tượng ở vẻ sang xịn mịn. Mẫu áo này thường được kết hợp với quần dài/chân váy mang tông màu nâu, be hoặc trắng để tạo nên outfit thanh lịch, tinh tế. Không chỉ dễ mặc, áo xanh than còn tôn da trắng hồng, các nàng càng có thêm lý do để bổ sung áo màu xanh than cho tủ đồ mùa xuân - hè.

Theo Phụ nữ Việt Nam