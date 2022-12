5 lý do hàng đầu khiến các chuyên gia IT nghỉ việc

Trong số top 5 nguyên nhân chính khiến chuyên gia IT nghỉ việc, nguyên nhân “môi trường làm việc chính trị, bè phái” được 9,9% người tham gia lựa chọn. Văn hóa công ty đóng vai trò quan trọng để công ty phát triển, thành công và cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến việc giữ chân nhân tài. Một công ty có văn hóa độc hại, mọi người không tập trung vào công việc chuyên môn mà chỉ tìm cách chia bè kết phái, nói xấu lẫn nhau chắc chắn không phải là môi trường làm việc lý tưởng mà các chuyên gia IT có thể yên tâm bám trụ.

Cụ thể, các chuyên gia IT tham gia khảo sát đã cung cấp 5 đặc điểm về công ty lý tưởng mà họ có thể lựa chọn để gắn bó lâu dài: đáp ứng được kỳ vọng về lương hoặc lương tương đương với thị trường; khoảng cách từ nhà đến công ty không quá 10km; công ty chấp nhận đóng bảo hiểm full lương; có thưởng theo dự án; và sếp trực tiếp biết lắng nghe, bảo vệ nhân sự.

Đáng chú ý, ba trong số kỳ vọng được đề cập đều liên quan đến mức lương, thưởng khi làm việc tại công ty (cũng là lý do chính khiến chuyên gia IT nghỉ việc). Để có thể trở nên lý tưởng trong mắt chuyên gia IT, các công ty nên sở hữu một chương trình lương, thưởng chi tiết với mức chi trả tương xứng cho kỹ năng của nhân sự. Ngoài ra, các công ty cũng có thể cân nhắc phương án thưởng cho chuyên gia IT theo từng dự án để tăng cơ hội giữ chân nhân tài, cũng như khuyến khích họ tiếp tục cống hiến cho công ty.

Sự quan tâm từ lãnh đạo trực tiếp cũng là một yếu tố được chuyên gia IT đặc biệt chú ý. Theo LinkedIn, nhân sự sẽ không thể quên được một người sếp hoặc người quản lý dành sự quan tâm và thấu hiểu đặc biệt cho họ. Cũng vì lý do này mà hiệu suất làm việc và mức độ hài lòng với công việc cũng được cải thiện.

4 điều mà lãnh đạo các công ty IT có thể thực hành để trở nên lý tưởng hơn trong mắt chuyên gia IT gồm: đấu tranh cho đội ngũ của bạn, ưu tiên sức khỏe của các thành viên, thường xuyên thể hiện sự công nhận và biết ơn, trở thành người lãnh đạo mà bạn luôn nhớ đến.

Bích Đào