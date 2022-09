5 lý do bạn nên uống nước chanh ấm vào buổi sáng

Khởi đầu ngày mới với một ly cà phê là thói quen từ lâu của nhiều người, nhưng bạn hãy thử ngưng uống cà phê vào buổi sáng rồi tự chuẩn bị cho mình một cốc nước ấm pha với nước chanh tươi. Đây có thể là món đồ uống thay thế tuyệt vời được các nhà dinh dưỡng khuyên dùng mỗi ngày.

Một trong những lợi ích to lớn cho sức khỏe mà chanh và nước ép chanh đem lại là khả năng hỗ trợ quá trình thải độc cơ thể. (Ảnh minh họa)

Tăng cường tiêu hóa



Một nghiên cứu từ khoảng 3 thập kỷ trước cho thấy rằng axit citric trong chanh có thể gia tăng sự hấp thụ aluminum hydroxide (một thành phần tích cực tác dụng giảm độ axit trong dạ dày). Thành phần axit tự nhiên trong chanh được cho là có khả năng hỗ trợ môi trường axit tối ưu ở dạ dày.



Tuy nhiên, những người bị các vấn đề liên quan đến viêm loét dạ dày cần thận trọng khi uống nước chanh, không nên uống nước chanh khi đói và không được uống nước chanh quá đặc. Tốt nhất nước chanh ấm nên được pha loãng với nước.



Thải độc



Một trong những lợi ích to lớn cho sức khỏe mà chanh và nước ép chanh đem lại là khả năng hỗ trợ quá trình thải độc cơ thể. Bạn chắc hẳn đã nghe nhiều về nước uống detox, và chanh hầu như có mặt trong các loại nước uống đó.



Khi nhắc về chanh, người ta thường nói đến chất chống oxy hóa trong trái cây với tên gọi d-limonene, chất này cũng được tìm thấy trong cam và tập trung hầu hết ở vỏ quả. D-limonene được dùng để kích thích các enzyme trong gan, đóng vai trò trong giai đoạn 1 và 2 của các quá trình giải độc.



Các quá trình này đưa các hợp chất nhiễm độc trong gan đến các tế bào và chuyển chúng thành những phiên bản không hoặc ít gây hại hơn. Các “chất độc” này có thể kể đến từ caffeine cho đến ibuprofen.



Hỗ trợ giảm cân



Nước ép chanh chứa pectin, một dạng chất xơ hòa tan được cho thấy là hỗ trợ trong cuộc chiến giảm cân. Nếu bạn uống chúng cùng với một ít đường hay mật ong vào mỗi sáng, thì loại thức uống này sẽ giúp giảm lượng calo nạp vào từ chế độ ăn kiêng của bạn.



Dễ tiêu



Nếu bạn đi ngủ với một bụng đầy ắp thức ăn, những cơn ợ chua phiền phức và chứng chướng bụng có thể kéo dài tới sáng hôm sau. Một ly nước ấm với chanh vào buổi sáng sẽ làm sạch hệ thống cơ thể, và chất flavonoid trong chanh sẽ hỗ trợ bao tử giảm hiện tượng axit hóa, để bạn mau chóng trở lại trạng thái bình thường.



Thúc đẩy sự hấp thu khoáng chất



Vitamin C trong chanh được chứng minh là có khả năng tăng cường sự hấp thụ khoáng chất. Ngoài ra, vitamin C là một trong những vitamin phổ biến nhất có trong trái cây và rau củ.



Một số loại trái cây và rau củ không có màu vàng , cam như ớt chuông, cải xoăn, bông cải xanh và rau chân vịt (cải bó xôi)... Tất cả đều có chứa hàm lượng vitamin dồi dào. Hãy thêm vào bữa ăn sáng các loại trái cây và rau củ, sau đó cơ thể bạn sẽ được tăng cường khả năng hấp thụ các khoáng chất trong bữa ăn.