5 lưu ý khi ăn cà tím kẻo gây hại cho sức khoẻ

Không nên gọt vỏ cà tím

Cà tím có thể được chiên, quay, hấp, luộc, làm salad và súp. Tốt nhất là không nên gọt vỏ cà tím, vì vỏ cà tím có chứa vitamin B.

Vitamin B và vitamin C là một đối tác ăn ý, quá trình chuyển hóa vitamin C cần có sự hỗ trợ của vitamin B. Ăn cà tím cả vỏ giúp thúc đẩy vitamin C.