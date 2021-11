5 lợi ích khi kết hợp trà xanh và mật ong

Ngăn ngừa ung thư

Một trong những lợi ích sức khỏe quan trọng của việc uống trà xanh với mật ong là ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Nguyên nhân là do cả trà xanh lẫn mật ong đều giàu chất chống oxy hóa có thể ngăn chặn các tác hại do các gốc tự do gây ra.

Cải thiện sức khỏe răng miệng