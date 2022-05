5 lợi ích khi kết hợp trà đen với chanh

Chanh rất giàu vitamin C, vitamin B6, sắt, magiê và canxi. Tiêu thụ chanh hằng ngày đảm bảo sự phát triển thích hợp và sửa chữa các mô cơ thể, tăng cường hệ thống miễn dịch.

Chống lại các gốc tự do

Cả trà đen và nước chanh đều có chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể chúng ta. Trong khi trà đen có theaflavins, nước chanh có axit ascorbic hoặc vitamin C, cùng loại bỏ một số lượng lớn các gốc tự do khỏi cơ thể.

Những điều này có khả năng ngăn chặn các bệnh gây hại cho não như Parkinson và Alzheimer. Chất chống oxy hóa cũng giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch, sỏi thận và đau tim.