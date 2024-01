5 lợi ích chính của việc đi bộ sau khi ăn

Theo New York Times, trong một phân tích tổng hợp, được công bố gần đây trên tạp chí Sports Medicine, các nhà nghiên cứu đã xem xét kết quả của 7 nghiên cứu so sánh tác động của việc ngồi so với đứng hoặc đi bộ đối với các thước đo về sức khỏe tim mạch, bao gồm lượng insulin và lượng đường trong máu.

Họ phát hiện ra rằng việc đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn, tăng dần từ 2 đến 5 phút, có tác động đáng kể trong việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Thúc đẩy giảm cân lành mạnh

Tập thể dục thường xuyên là cách hiệu quả nhất để khỏe mạnh, nhưng thậm chí chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn sau bữa ăn cũng có thể giúp duy trì hoặc giảm cân.

TS Viola giải thích rằng bạn phải đốt cháy nhiều calo hơn lượng calo nạp vào để giảm cân (để giảm 0,5kg, bạn sẽ cần đốt cháy khoảng 3.500 calo) và cơ thể bạn tiêu tốn nhiều năng lượng hơn khi bạn đi bộ, do đó đốt cháy nhiều calo hơn. Đi bộ cũng sẽ giúp điều chỉnh sự thèm ăn và hạn chế cảm giác thèm ăn những món ăn nhẹ không lành mạnh giữa các bữa ăn.

Chuyên gia khuyên nên đi bộ nhanh, nhưng thậm chí đi bộ nhẹ với tốc độ chậm hơn vẫn có tác dụng tốt hơn là chỉ ngồi và không làm gì cả.

Ngủ ngon hơn