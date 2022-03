5 loại vitamin giúp giảm cân hiệu quả

Vitamin C có thể tổng hợp carnitine, thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và đẩy nhanh quá trình phân hủy và đốt cháy chất béo. Trong quá trình trao đổi chất, nếu hàm lượng carnitine không đủ sẽ dẫn đến việc tích tụ mỡ và hình thành các mô mỡ.

Thiếu vitamin C lâu dài, chắc chắn cô thể sẽ béo hơn. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người được cung cấp đủ lượng vitamin C sẽ đốt cháy nhiều hơn 30% chất béo trong quá trình tập luyện so với những người không được cung cấp đủ lượng vitamin C.

4. Vitamin D