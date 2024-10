5 loại trái cây có vỏ còn tốt hơn cả ruột, nhiều người tiếc hùi hụi vì chưa biết

Chúng ta thường có thói quen gọt vỏ trái cây trước khi ăn. Tuy nhiên, bạn có biết rằng, với một số loại quả, vỏ lại chứa nhiều chất dinh dưỡng quý giá hơn cả phần ruột bên trong? Táo là loại trái cây quen thuộc Táo là loại trái cây quen thuộc, được ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Nhưng ít ai biết rằng, vỏ táo chính là "kho báu" chứa nhiều hợp chất quý giá hơn cả phần thịt quả. Vỏ táo chứa lượng lớn chất chống oxy hóa, đặc biệt là quercetin, có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa ung thư, bệnh tim mạch và các bệnh mãn tính khác. Vỏ táo chứa nhiều vitamin K, vitamin C, cần thiết cho quá trình đông máu, tăng cường hệ miễn dịch và sản xuất collagen.Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ trong vỏ táo cao gấp đôi phần ruột, giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ giảm cân.

Vỏ táo có hàm lượng chất dinh dưỡng tương đối cao. Ảnh: Health Shots Nho Nho là loại quả mọng nước, chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, vỏ nho tím được xem là "thần dược" cho sức khỏe nhờ chứa nhiều hợp chất có lợi. Vỏ nho tím chứa hàm lượng resveratrol cao, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng chống lão hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư. Vỏ nho tím giàu flavonoid, giúp giảm huyết áp, cải thiện tuần hoàn máu và tăng cường sức khỏe tim mạch.Tăng cường hệ miễn dịch: Các hợp chất trong vỏ nho tím giúp kích thích hệ miễn dịch, tăng cường khả năng chống lại bệnh tật. Vỏ cam, quýt chứa nhiều dưỡng chất Cam, quýt là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, vỏ cam, quýt mới là phần chứa nhiều dưỡng chất "vàng" mà bạn không nên bỏ qua. Vỏ cam, quýt chứa lượng chất xơ gấp 4 lần phần ruột, giúp cải thiện tiêu hóa, giảm cholesterol và hỗ trợ giảm cân. Vỏ cam, quýt chứa nhiều flavonoid, đặc biệt là tangeretin và nobiletin, có tác dụng ngăn ngừa ung thư, bảo vệ tế bào gan. D-limonene trong vỏ cam, quýt có khả năng chống tia UV, ngăn ngừa ung thư da và làm đẹp da. Dưa hấu Dưa hấu là loại trái cây giải nhiệt mùa hè được yêu thích. Nhưng khi ăn dưa hấu, nhiều người thường bỏ đi phần cùi trắng, mà không biết rằng đây là phần chứa nhiều dưỡng chất bất ngờ. Cùi dưa hấu chứa nhiều citrulline, một loại axit amin có tác dụng tăng cường sản xuất nitric oxide, giúp giãn nở mạch máu, giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch. Cùi dưa hấu cung cấp vitamin C, vitamin A, kali và magie, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ mắt và duy trì chức năng cơ thể.Giải nhiệt, lợi tiểu: Cùi dưa hấu có tính mát, giúp giải nhiệt, lợi tiểu, thanh lọc cơ thể. Lê Mặc dù phần thịt quả lê thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng ít ai biết rằng vỏ lê cũng chứa rất nhiều dưỡng chất quý giá, thậm chí hàm lượng một số chất còn cao hơn cả phần ruột. Vỏ lê chứa nhiều chất xơ hơn phần ruột, giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và tăng cường sức khỏe đường ruột. Ngoài ra, vỏ lê còn giàu các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Các chất chống oxy hóa và kali trong vỏ lê giúp điều hòa huyết áp, giảm cholesterol xấu, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Theo VOV