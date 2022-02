5 loại rau giàu collagen và giảm cân hiệu quả, chị em ngoài 30 rất nên ăn mỗi ngày

4. Bắp cải Giống như xà lách hay súp lơ, bắp cải cũng là loại rau tốt cho cả vóc dáng và làn da nhờ hàm lượng vitamin C cao giúp kích thích sản sinh collagen, giữ da luôn trẻ trung, mịn màng. Bắp cải còn có chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, lượng kcal thấp giúp giữ vóc dáng luôn thon thả, tốt cho quá trình giảm cân.

3. Rau dền Rau dền rất giàu dinh dưỡng và khoáng chất, tốt cho sức khỏe. Đặc biệt hàm lượng vitamin A, C dồi dào trong củ dền sẽ giúp làn da khỏe mạnh, chống lại nguy cơ lão hóa sớm, thúc đẩy sản xuất collagen, bảo vệ da trước tác hại của tia cực tím. Trong 100g rau dền có chứa khoảng 35kcal và khoảng 87% là nước, 3% là chất xơ nên sẽ giúp tạo cảm giác no lâu, tránh thèm ăn vặt hiệu quả.

5. Cải bẹ xanh

Theo ước tính, cải bẹ xanh có chứa hàm lượng vitamin C cao gấp 2 lần so với chanh. 100g cải bẹ xanh có thể mang đến cho bạn 72mg vitamin C giúp ngăn ngừa lão hóa, làm sáng da, tăng sinh collagen. Cải bẹ xanh cũng có hàm lượng kcal thấp, chất xơ cao, tốt cho vóc dáng. Với cải bẹ xanh, bạn có thể chế biến nhiều món ăn đa dạng để làm mới thực đơn mỗi ngày.