5 loại dưỡng chất cần thiết cho làn da khỏe mạnh, hỗ trợ giảm mỡ bụng

Người lớn nên bổ sung 1.000 IU-5.000 IU vitamin D mỗi ngày hoặc làm theo lời khuyên của bác sĩ.

Vitamin C

Vitamin C nổi tiếng với đặc tính chống ôxy hóa. Chúng ta có thể bổ sung vitamin C bằng việc ăn nhiều trái cây và rau quả hơn.

Vitamin C thúc đẩy sự hình thành collagen, một thành phần quan trọng của động mạch và da. Đồng thời, thúc đẩy quá trình tổng hợp carnitine, một chất đặc biệt có tác động đáng kể lên phần mỡ bụng.

Thường xuyên ăn thực phẩm giàu vitamin C rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, vitamin C còn có thể giúp ruột non tăng cường hấp thu sắt. Vitamin C bôi ngoài da cũng có thể giúp giảm nếp nhăn trên khuôn mặt.