5 loại chất liệu "đại kỵ" với nồi chiên không dầu: Dùng cố hại đơn hại kép

Khi sử dụng nồi chiên không dầu, việc lựa chọn đúng loại vật dụng để đặt vào bên trong là vô cùng quan trọng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng của món ăn mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và độ bền của thiết bị.

Để hiểu rõ hơn về lý do tại sao những vật dụng này lại được khuyến nghị hoặc không khuyến nghị, chúng ta cần phải biết đến nguyên tắc hoạt động của nồi chiên không dầu và những tác động nhiệt độ mà nó áp dụng lên thực phẩm và vật dụng bên trong.

Nồi chiên không dầu là một thiết bị nhà bếp hiện đại, sử dụng luồng khí nóng cường độ cao để chế biến thức ăn, giúp thức ăn chín mà không cần đến lượng dầu mỡ dư thừa như các phương pháp chiên truyền thống. Điểm độc đáo này tạo nên một môi trường nấu ở nhiệt độ rất cao, đôi khi lên đến 200 độ C hoặc cao hơn. Do đó, việc lựa chọn vật liệu chịu nhiệt là rất quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi nấu nướng.

Vật dụng không thích hợp để cho vào nồi chiên không dầu

1. Nhựa và nilon

Nhựa và nilon không chịu được nhiệt độ cao và sẽ chảy hoặc biến dạng trong nồi chiên không dầu, không những gây ra mùi khó chịu mà còn phát sinh các chất độc hại có thể thôi nhiễm vào thức ăn. Vì lý do này, bạn không bao giờ nên sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần hoặc các bộ phận nhựa không chịu nhiệt bên trong nồi chiên.

2. Gỗ và giấy thường