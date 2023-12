5 loại cây phong thủy của năm 2024 cần có trong nhà trước Tết Nguyên đán để rước lộc cả năm

Người mệnh thổ cũng rất phù hợp với cây vạn lộc bởi vì tính cách bền bỉ và vững chãi mà người mệnh thổ cho thể đón nhiều may mắn, tài lộc vào nhà mà không sợ nguy hiểm như mệnh Hỏa.

Nhìn chung cây vạn lộc phù hợp với hầu hết các mệnh. Chẳng hạn, cây vạn lộc đỏ rất hợp với người mệnh hỏa bởi màu sắc của loài cây này giống như màu lửa. Trồng cây vạn lộc đỏ trong nhà giúp gia chủ mang mệnh hỏa gặp nhiều tài lộc, may mắn.

Cây vạn lộc đỏ được rất nhiều người rất ưa chuộng, màu đỏ cũng là màu mang lại sự may mắn và điều tốt lành (hợp với ý nghĩa cây vạn lộc). Vì vậy người ta thường dùng để trưng bày trong phòng khách để giúp chủ nhà gặp nhiều may mắn và thuận trong công việc, hạn chế xui rủi trong kinh doanh.

Trong vạn lộc thì từ vạn có nghĩa là nhiều, chỉ một số lượng rất lớn, từ lộc có nghĩa là phúc lộc, tiền bạc và sự may mắn. Kết hợp 2 từ này lại, ta có thể hiểu vạn lộc có ý nghĩa rằng sự may mắn, phúc lộc sẽ đến không bao giờ hết, đặc biệt là khi cây ra hoa. Đây là một điềm lành báo hiệu tài lộc nảy nở trong gia đình.

Việc trồng cây cảnh trong nhà đóng vai trò rất quan trọng, nó không chỉ là vật trang trí cho không gian thêm xanh tươi mà còn mang ý nghĩa về mặt phong thủy. Dưới đây là 5 loại cây rất thích hợp cho năm 2024, bạn nên trưng bày trong nhà trước dịp Tết Nguyên đán để cả năm gặp may mắn.

Cây hồng môn là loại cây lâu năm, thường mọc thành bụi và có sức sống rất khỏe. Cuống lá có hình trụ, chiều cao từ 30 - 60 cm. Lá cây lớn và có hình trái tim xanh đậm, lá non sẽ có màu nhạt hơn tỏa khắp bụi cây. Cây hồng môn ra hoa quanh năm, hoa của cây mọc thành cụm dài và đính trên mo hoa. Mo hoa thường có màu hồng, đỏ và có hình trái tim.

Hồng môn thường có 3 loại phổ biến về kích thước: Đại hồng môn, trung hồng môn, tiểu hồng môn. Bên cạnh đó, hồng môn còn được phân theo màu sắc như hồng môn đỏ, hồng môn trắng và hồng môn hồng phấn.

Trong tiếng Trung, "màu hồng" là màu của sự "may mắn" và "môn" tượng trưng cho "gia môn phú quý", do đó nhiều gia đình trồng hồng môn trong nhà với hy vọng mang lại may mắn, tài lộc cho bản thân và gia đình của mình.

Trong tình yêu, bởi hình trái tim màu xanh của lá cây và màu đỏ của mo hoa đều mang ý nghĩa tình yêu chân thành và nồng cháy, nên đây cũng là loài cây thể hiện sự mong cầu về phương diện tình cảm, hạnh phúc gia đình hay lứa đôi.

Đối với những người đang kinh doanh, nên đặt một chậu hồng môn nơi bàn làm việc của mình hoặc quầy lễ tân của công ty. Không những để trang trí cho khu vực làm việc rực rỡ hơn, mà còn có tác dụng như "mèo thần tài" vẫy gọi sự thuận lợi và tài lộc đến rất hiệu quả.

Cây kim tiền

Theo phong thuỷ, cây kim tiền với hình dáng lá và thân vươn cao hướng lên trên tượng trưng cho bàn tay đang hứng lộc do đó kim tiền được nhiều người tin là mang lại tài lộc, sự thịnh vượng và may mắn cho gia chủ.

Phong thủy của cây kim tiền được đánh giá là tốt cho sức khỏe, tiền tài, việc học,...nên ai cũng có thể trồng cho mình một chậu cây làm cảnh, trưng tài lộc theo ý thích. Chỉ cần lưu ý một vài chi tiết sau để vượng phong thủy tốt nhất:

- Người mệnh Mộc, Hỏa: là những người có mệnh phù hợp nhất khi trồng cây kim tiền này bởi vì theo ngũ hành tương sinh, Mộc sinh Hỏa là điều tuyệt vời.