5 lần 7 lượt BTS Jungkook bị công ty phủ nhận tài năng sáng tác

25 phút trước Tin pháp luật

Ngày 13/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an quận Hải Châu và các đơn vị chức năng khác triệt phá đường dây đưa ma túy khối lượng lớn từ Cộng hòa Liên bang Đức vào Việt Nam tiêu thụ.