5 kiểu sandal sang xịn mịn này chính là "chân ái" của phụ nữ Pháp

Sandal màu be là kiểu giày dép siêu lý tưởng để bổ sung cho tủ đồ. Đây là item bất bại trong khoản hack dáng vì tạo cảm giác liền mạch, giúp đôi chân thêm dài miên man. Sandal màu be cực kỳ dễ tính, có thể kết hợp cùng tất cả các kiểu trang phục với màu sắc, họa tiết đa dạng. Chưa hết, sự xuất hiện của đôi sandal màu be còn tăng vẻ tinh tế cho chị em.

Sandal dáng mule