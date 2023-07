5 kiểu sandal 'phủ sóng' phong cách của các mỹ nhân Việt

Sandal màu be được đánh giá cao ở sự trang nhã, tinh tế. Ngoài ra, kiểu sandal này còn giúp set trang phục trở nên tươi sáng, rạng rỡ hơn. Vì gần với màu da, sandal màu be tạo hiệu ứng chân thanh thoát, và tăng độ cao ráo cho vóc dáng. Sandal màu be rất dễ phối đồ. Các nàng có thể kết hợp mẫu sandal này cùng những outfit mang tông màu trung tính. Hay khi mix sandal màu be với những set trang phục màu nổi, chị em vẫn dễ dàng có được outfit hài hòa, đẹp mắt.

Sandal quai trong



Sandal quai trong luôn phổ biến vào mùa hè. Kiểu sandal này tôn dáng tối ưu, tạo cảm giác chân dài "miên man" cho người diện. Sandal quai trong trẻ trung và cũng không kém phần nữ tính, trang nhã. Chị em dễ dàng kết hợp mẫu sandal này với mọi kiểu trang phục mùa hè, chẳng hạn như set áo tank top + quần ống rộng, áo thun + quần short hay những set váy liền bay bổng. Ngoài ra, sandal quai trong cũng là lựa chọn lý tưởng để các nàng mang đi trong những chuyến du lịch.

Theo Phụ nữ Việt Nam