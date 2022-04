5 kiểu sandal này chính là hot trend mùa mới, được hội mỹ nhân Việt diện nhiều nhất

Đến giờ mà vẫn chưa có ý định sắm cho tủ giày vài đôi sandal, chị em đang rất có lỗi với phong cách. Sự xuất hiện của một đôi sandal không chỉ giúp set trang phục trông phóng khoáng, thời thượng đúng điệu mùa hè, mà còn mang đến công dụng hack dáng, sang xịn hóa style. Tất nhiên, để xác định được đôi sandal chuẩn mốt và đáng sắm không phải là điều quá dễ dàng. Bởi vậy, chị em sẽ rất cần gợi ý từ các mỹ nhân Việt. Cụ thể, dưới đây là 5 kiểu sandal được sao Vbiz yêu thích, chị em hãy tham khảo, kiểu gì cũng muốn sắm hết về nhà.

Sandal màu be

Sẽ là một thiếu sót cực lớn nếu tủ đồ của bạn thiếu vắng một đôi giày màu be. Sang đến mùa hè, sandal màu be là phiên bản lý tưởng nhất để diện, và sao Việt cũng dành rất nhiều sự ưu ái cho kiểu giày dép này. Vì gần với màu da, sandal màu be sẽ tạo cảm giác liền mạch, từ đó cặp chân trông dài hơn, vóc dáng được cải thiện. Sandal màu be còn ghi điểm ở sự dễ tính, chẳng những mix được với mọi kiểu trang phục, mà còn nâng tầm vẻ tinh tế.