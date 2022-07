5 kiểu quần ống rộng nhất định phải có để ngày nào cũng mặc đẹp

Chất liệu vải chính là yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi mua sắm đồ mùa hè, vì sẽ giúp chị em có được trang phục nhẹ nhàng, mát mẻ trong thời tiết nóng bức. Quần ống rộng về cơ bản là thoáng mát, nhưng nếu được làm từ chất liệu vải thô đũi, vải cotton…, chị em sẽ càng thấy thoải mái khi diện. Những mẫu quần ống rộng nhẹ mát còn toát lên vẻ phóng khoáng, mềm mại, giúp chị em có được các set trang phục sành điệu mà chẳng cần cầu kỳ. Có rất nhiều mẫu áo hợp mix với quần vải mát. Và để giữ cho outfit nét nhẹ nhàng, bay bổng, chị em hãy ưu tiên áo hai dây vải thô, áo crop top hay áo thun oversized nhé!

Quần màu be

Quần màu be đang "làm mưa làm gió" trong mùa hè năm nay. Vì mang gam màu trang nhã, và có sắc độ tươi sáng, quần màu be giúp cả set trang phục thêm trẻ trung. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất của quần màu be chính là nét tinh tế, giúp chị em sang chảnh hóa cả set đồ. Với item như quần màu be, chị em càng mix đồ đơn giản, thì càng dễ có được bộ đồ hài hòa, sành điệu xuất sắc.