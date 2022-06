5 kiểu quần dài thanh lịch được phụ nữ Pháp ưa chuộng, diện nhiều hơn cả chân váy

Quần trắng là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho mùa hè, vì sự mát mẻ, dễ chịu về cả cảm giác lẫn phần nhìn. Quần trắng được coi là chìa khóa để ghi điểm tinh tế và thanh lịch, chị em nên có ít nhất một chiếc trong tủ đồ. Phụ nữ Pháp có bí kíp riêng giúp chinh phục xuất sắc quần trắng. Họ sẽ kết hợp với áo màu trung tính hoặc áo màu pastel, tạo nên tổng thể trang phục nhẹ nhàng, tinh tế. Diện quần trắng, vẻ ngoài của chị em còn được hack vài ba tuổi, toát lên nét tươi trẻ, rạng rỡ mà cũng chẳng kém phần thanh lịch.

Quần màu be

Quần màu be được phụ nữ Pháp rất ưa chuộng. Kiểu quần này trang nhã, nhưng cũng đầy phong cách. Quần màu be còn dễ mặc, và tạo cảm giác thoải mái khi diện vào mùa hè. Không khó để mặc đẹp quần màu be. Item này gần như có thể kết hợp được với mọi kiểu áo. Dẫu vậy, phụ nữ Pháp vẫn có một công thức "ruột" khi diện quần màu be, đó là kết hợp với áo trắng. Công thức này chuẩn thanh lịch, nhẹ nhàng và tinh tế, chị em áp dụng đi làm hay đi chơi đều ổn.

Theo Phụ nữ Việt Nam