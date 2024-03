5 kiểu quần dài đang là xu hướng, chị em nên sắm cho tủ đồ để sành điệu hơn năm ngoái

Quần jeans ống suông gây sốt trong mùa đông 2023 nhưng đến hiện tại, mẫu quần này vẫn rất hợp mốt. Quần jeans ống suông toát lên nét phóng khoáng và "cool ngầu". Khi kết hợp quần jeans ống suông với áo len kẻ ngang, áo sơ mi rồi khoác ngoài blazer, các nàng sẽ có vẻ ngoài sành điệu, thanh lịch trong tích tắc.

Với phom dáng thoải mái, quần jeans ống suông không hề kén người diện, ai cũng có thể mặc đẹp. Tuy nhiên, chị em không nên chọn quần jeans quá dài rộng. Thay vào đó, hãy ưu tiên quần jeans ống rộng vừa phải, dài ngang mắt cá chân và không quên sơ vin gọn gàng để tôn dáng cao ráo, thanh thoát.

Quần màu be

Quần màu be chính là "chìa khóa" cho vẻ ngoài trang nhã, tinh tế. Ngoài ra, quần màu be còn mang đến công dụng "thắp sáng" set trang phục, từ đó "hack" tuổi hiệu quả. Quần màu be rất dễ phối đồ, các nàng có thể kết hợp cùng áo màu trung tính để tạo nên outfit dịu dàng, sang xịn mịn.

Sự kết hợp giữa quần màu be và áo màu sắc sẽ giúp vẻ ngoài thêm tươi trẻ, nổi bật. Để hoàn thiện set quần màu be chuẩn sành điệu, chị em hãy chọn các mẫu giày thời thượng như sneaker trắng, giày loafer hoặc giày búp bê.