5 kiểu giày tôn dáng tối ưu được phụ nữ Pháp ưa chuộng

Giày dép là món thời trang chị em cần lựa chọn khéo léo, để hoàn thiện set đồ sành điệu, không một điểm trừ. Ngoài ra, một số kiểu giày dép còn giúp cải thiện vóc dáng hiệu nghiệm, đồng thời tăng vẻ sang xịn mịn cho set trang phục. Để biết những kiểu giày nào tôn dáng tốt, chị em có một nguồn tham khảo hữu ích, đó là phong cách thời trang của phụ nữ Pháp.

Giày dép màu be

Giày màu be rất được phụ nữ Pháp ưa chuộng. Kiểu giày này sẽ giúp "ăn gian" chiều dài đôi chân, từ đó tổng thể vóc dáng thêm phần cao ráo. Giày màu be kết hợp ăn ý với nhiều kiểu trang phục, từ trẻ trung bụi bặm cho đến set đồ công sở thanh lịch. Kiểu giày này toát lên sự trang nhã nên sẽ cộng thêm điểm tinh tế cho tổng thể trang phục. Giày màu be có nhiều biến tấu, chẳng hạn như sandal, giày búp bê, hay giày Mary Jane ngọt ngào.