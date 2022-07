5 kiểu giày hack tuổi sao Việt 30+ hay diện để trông thật trẻ trung

Giày màu be

Sẽ là một thiếu sót cực lớn nếu tủ đồ của chị em không có một đôi giày màu be. Kiểu giày dép này rất trang nhã, nên mang tới vẻ tinh tế cho người mặc. Giày màu be là item khá sáng sủa, diện lên trẻ trung, tươi tắn chứ không sợ già. Các mỹ nhân Việt ưu tiên nhiều kiểu giày màu be khác nhau, như là sandal hay giày búp bê đơn giản… Điều thú vị là ngay cả khi chọn giày màu be đế bệt, vóc dáng của sao Việt trông vẫn rất cao ráo. Giày màu be gần với màu da, do đó tạo cảm giác chân dài miên man, vóc dáng thanh thoát.

Sneaker trắng